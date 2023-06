Calciomercato Milan – Adama Traoré | jolly da prendere in ogni momento

(Di giovedì 29 giugno 2023), obiettivo didel, lascerà il Wolverhampton a parametro zero. Potrebbe tornare molto utile ai rossoneri

Le parole di Arrigo Sacchi, ex allenatore del, sulin Serie A. Tutti i dettagli in merito Arrigo Sacchi ha parlato deldella Serie A a La Gazzetta dello Sport. PAROLE - "Se fossi il dirigente di una squadra di ......italiane che portano proprio alla Juventus (se dovesse partire Vlahovic) o magari al. Un indizio social di Wanda Nara (poi cancellato) nelle scorse ore aveva fatto riflettere......Ilestivo ha già visto i primi grandi colpi di questa sessione. In Italia si parla ...cessione di Sandro Tonali che nella prossima stagione vestirà la maglia del Newcastle ed ilche ...

Repubblica - Milan, Furlani alza il budget per il mercato Milan News

La Lazio, nonostante Sarri apprezzi il profilo del colombiano, al momento è frenata dall'ingaggio (4 milioni di euro). Anche Roma e Milan monitorano la situazione.La nuova sfida del Milan si chiama Luka Romero. Quella "mini pulce", arrivata alla Lazio con le stimmate del predestinato nell'estate del 2021, volata via due anni dopo con poche soddisfazioni e ...