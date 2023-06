Calciomercato | le trattative in Serie A | Kolasinac e Sam Beukema sbarcano in Italia

(Di giovedì 29 giugno 2023) Un’altra giornata ricca di emozioni sul fronteinA. Le squadre sono sempre più attive e nelle ultime ore si sono registrateanche a sorpresa. Il colpo del giorno è stato quello dell’Al Nassr, in grado di mettere sul piatto 100 milioni complessivi per l’ingaggio di Marcelo Brozovic. Nelle casse dell’Inter circa 23 milioni di euro, pronti ad essere reinvestiti in entrata per l’arrivo dal Sassuolo di Frattesi. La valutazione è di 40 milioni di euro. Le notizie della serata sono molto interessanti. Sbarca inA Sead, in scadenza di contratto dopo l’esperienza al Marsiglia. E’ fatta per il passaggio all’Atalanta, come riporta Sky Sport. Si tratta di un terzino sinistro, in grado di giocare anche in posizione centrale. Vecchio pupillo dei club ...

di Bernardo Cianfrocca, NEWS ELIVE LA CESSIONE Sembra ormai imminente il passaggio di Brozovic all'Al Nassr per 23 milioni di euro. Al giocatore ne andranno 20 all'anno ...tra vertici di Juve e Napoli per agevolare l'uscita di Giuntoli non ce ne sono mai state e non sono previste nemmeno ora, qualche beninformato racconta di un contatto diretto solo negli ...Bluagrana disposti a mettere sul piatto una cifra compresa tra i 18 e i 20 milioni di euro - il minimo per far sedere l'Inter al tavolo delle- più un ingaggio per Brozovic da 7 milioni di ...

Lo spagnolo è l’obiettivo del club rossonero Il Milan sta considerando la possibilità di aggiungere un grande nome all’attacco per affiancare Olivier Giroud nella prossima stagione. Tra i nomi papabil ...Il giapponese interessa anche in terra saudita ma non alla Roma Kamada potrebbe finire in Arabia Saudita. Infatti, stando a quanto riportato da calciomercato.com, il centrocampista giapponese potrebbe ...