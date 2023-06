Calciomercato Juventus | dove stanno lavorando i bianconeri | con la spada di Damocle di UEFA e tribunali

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 giugno 2023) Sarà una lunga estate in casa. Il club bianconero, reduce da una stagione quanto mai stressante tra campo e extra-campo, si proietta verso la Serie A 2023-2024 con diverse conferme ma anche tante incertezza. Tra un futuro a livello europeo che, per colpa della penalizzazione di 10 punti, è passato da Champions League a Conference League, e una alchimia tattica tutta da trovare, la Vecchia Signora sta provando a rinnovarsi in sede di mercato. La mancata partecipazione alla massima competizione continentale per club porterà nelle casse juventini mancati introiti per, circa 70-80 milioni di euro malcontati. Anche per questo motivo, quindi, saranno necessari tagli a livello di ingaggi. Le prime scelte sono state fatte, con gli addii a Angel Di Maria (5.5+1.5 di bonus), Leandro Paredes (7) e Juan Cuadraro (4). Un primo movimento importante per ridurre i costi che ...