Calciomercato Inter | offerta shock per Onana

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il Manchester United fa sul serio per il portiere camerunense Andrè. I Red Devils recapiteranno, nelle prossime ore, un’...

Torino, per rinforzare il centrocampo i granata pensano a Roberto Gagliardini, svincolato dall'Secondo quanto riportato da Toro.it, il Torino sta pensando di potenziare il suo ...E l'attende, freme desiderosa di poter avviare il mercato, ma questo sentimento di incertezza che un po' affligge la dirigenza, probabilmente, è proprio ciò che ripaga Brozovic e la sua voglia ...Napoli, Lazio,e Milan dovranno confermarsi e competere in Champions League; Atalanta e Roma ... Per rimanere aggiornato sui movimenti diin Serie A e all'estero, segui la diretta ...

Inter, rispunta un vecchio pallino per la porta Calciomercato.com

L'Inter potrebbe cedere Onana, corteggiato dal Manchester United, e cerca il sostituto: la beffa alla Juventus è doppio ...CALCIOMERCATO LIVE - In diretta tutte le trattative e gli aggiornamenti in tempo reale di questa sessione estiva, al via ufficialmente dal prossimo 1 luglio.