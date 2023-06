Calciomercato Inter | lo stallo Brozovic complica l’arrivo di Frattesi

(Di giovedì 29 giugno 2023)frena con l’Al-Nassr e aspetta il Barcellona, mettendo nei guai i nerazzurri e l’offerta per-Al Nassr in stand-by. La trattativa si è raffreddata molto per la volontà del giocatore di non trasferirsi subito nel campionato saudita. Al-Nassr eavevano trovato l’accordo per la cessione a 23 milioni di euro e l’offerta formulata al giocatore prevedeva un triennale a 20 milioni a stagione.ha cambiato posizione: pretende la stessa cifra complessiva in due anni e non sarebbe così propenso a trasferirsi alla corte del club di Cristiano Ronaldo. Dietro c’è un accordo già raggiunto con il Barcellona, che però non ha ancora parlato con l’. I blaugrana vogliono prima concentrarsi sulle ...

... che di solito non si occupa del mondo del calcio e di trattative di, ma che rivela come l'ex attaccante die Milan abbia espresso la volontà di tornare a giocare in Italia. ...Ieri visite mediche e firma per Marcus Thuram con l', mentre il Milan ha praticamente chiuso per Romero e sta negoziando per Pulisic . La sessione estiva diè già impostata e ...Dopo le storie Ig di ieri, Brozovic ha postato una foto con la maglia nerazzurra e due cuori, attirandosi l'amore e i commenti dei tifosi nerazzurri che lo pregano di ' restare all'' e di ' non ...

Incredibile la storia di Kim Min-Jae, che per la legge della Corea del Sud non ha più gli stessi anni sulla carta d'identità ...Abbiamo ancora negli occhi e nella mente la splendida cavalcata della nostra Under 20 ai Mondiali 2023 disputati in Argentina. Un percorso che si è concluso con una beffa in finale, e il successo dell ...