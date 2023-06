Calciomercato Empoli | ufficiale il ritorno di Marin

(Di giovedì 29 giugno 2023)ritorna in toscana, ancora con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Cagliari Ora è anche: Razvanritorna all’. Il centrocampista rumeno lascia di nuovo il Cagliari, ancora una volta con il prestito con diritto di riscatto. Di seguito il comunicato dei toscani. «Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Cagliari Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto delle prestazioni sportive del calciatore Razvan. Razvan Gabriel, centrocampista romeno nato a Bucarest il 23 maggio 1996, torna a vestire la maglia azzurra dopo che nella scorsa stagione aveva giocato 33 gare con 2 gol e 4 assist. Cresciuto nel settore ...

Napoli - Non solo la squadra principale, Rudi Garcia alla guida del Napoli è chiamato ... è il caso di Michael Folorunsho di rientro dal prestito del Bari e che piace all'o anche lo ...Ecco tutti gli acquisti ufficiali finora IL TABELLONE -, NEWS E TRATTATIVE LIVE RAZVAN MARIN all'(dal Cagliari) Dopo aver vestito la maglia dell'nello scorso campionato, ...Commenta per primo Dopo la salvezza conquistata nella stagione 2022 - 23 e il rinnovo del tecnico Paolo Zanetti, l'si muove per garantire all'allenatore ex Venezia una rosa ancora all'altezza dell'obiettivo: ufficializzato il ritorno in prestito di Razvan Marin dal Cagliari, gli azzurri, secondo quanto ...

Riccardo Marchizza è in uscita dal Sassuolo: il terzino classe '98, in orbita neroverde dal 2017 quando arrivò insieme a Frattesi, potrebbe cambiare casacca nel corso del Calciomercato estivo. Sono so ...