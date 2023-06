Calciomercato Bologna | sirene biancocelesti per Orsolini

(Di giovedì 29 giugno 2023)potrebbe passare alla Lazio, che è pronta a mettere sul piatto Cancellieri Riccardopotrebbe lasciare ilin questa sessione di. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sull’esterno ci sarebbe la Lazio. Sartori per l’esterno italiano chiede almeno 15 milioni, ma ipensando ad inserire delle contropartite, come Cancellieri, gradita ai rossoblu. Per isi tratta di una alternativa a Berardi, per il quale il Sassuolo chiede 30 milioni di euro.

Commenta per primo I tifosi di Inter, Lazio, Fiorentina,e Torino potranno acquistare direttamente dall'app di Dazn i biglietti per seguire le partite di calcio della propria squadra. Ad annunciarlo è la stessa Dazn che ha siglato una partnership ...L'AZ si accontenta di Kasius come parziale contropartita tecnica QUADRIENNALE - Oggi Beukema sarà aper sottoporsi alle visite mediche all'Isokinetic e una volta superate firmerà con ...Il nome nuovo per la mediana rossonera è quello di Nicolás Dominguez del: il calciatore, in ... leggi anche Milan, accordo con Romero: 4 anni di contratto: Altre Notizie

Milan, idea Singo del Torino. Proposto Dominguez del Bologna Sky Sport

Sarà Sam Beukema il primo acquisto del Bologna: il difensore arriva dall'AZ Alkmaar per circa 7 milioni di euro, ai quali dovrebbe aggiungersi ...(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Acquistare i biglietti per seguire allo stadio la squadre del cuore con pochi click sull'app dalla quale la si può ...