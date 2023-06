Calciomercato | Bayern ' Bild' | c' è già l' accordo con Kim

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il difensore del Napoli firmerà fino al 2028, i bavaresi sborseranno 50 mln MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - IlMonaco è pronto a chiudere per Kim Min - Jae. Secondo la "", i bavaresi ...

Kim sarebbe stato contattato anche da quello che sarà il suo nuovo allenatore, Thomas Tuchel, mentre per quanto riguarda il suo cartellino ilsfrutterà la clausola rescissoria da 50 milioni di ...... che negli anni Novanta preferivano Fiorentina e Brescia rispetto aMonaco e Real Madrid. Dobbiamo cambiare il nostro modo di approcciare il, di parlarne, dobbiamo rivedere la ...... ma ha pronte tre alternative come riferisce Cadena Ser : la prima scelta di Ancelotti è Harry Kane , ma il Tottenham spara alto ed è forte la concorrenza delMonaco ; la seconda pista porta a ...

Kim dal Napoli al Bayern, affare fatto! Cifre, dettagli, quanto costerà, quanto guadagnerà, quando sarà a Monaco Eurosport IT

Il futuro di Federico Chiesa sembra sempre più lontano dalla Juventus. L'attaccante esterno azzurro ha diverse pretendenti in Europa, e i bianconeri non considerano il giocatore incedibile, se arriver ...Anche Aston Villa, PSG e Bayern Monaco sull'esterno della Juventus, che non vorrebbe cederlo: ma valuterà proposte irrinunciabili.