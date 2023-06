Calcio | Salernitana | Gianni Petrucci entra nel Cda

(Di giovedì 29 giugno 2023) Salerno, 29 giu. (Adnkronos) - "L'U.S.1919 è lieta di annunciare che il dott.a far parte del Consiglio di Amministrazione della. Il dott., figura di altissimo livello professionale e dalla lunga carriera come dirigente sportivo, rappresenta un grande valore aggiunto alla struttura societaria granata". Così laannuncia l'ingresso di, presidente della Federbasket nel Cda del club. "Nella sua carrieraè stato Commissario straordinario della Federazione Italiana Giuoco, Presidente del Coni ed è l'attuale Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro. “Per me è un grandissimo ...

