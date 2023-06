Calcio | l’Italia sbatte contro la maledizione delle Olimpiadi E il sogno di vedere i fuoriquota a Parigi

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ancora una volta, niente Italia delalle. L’eliminazione di ieri sera dagli Europei Under21 brucia parecchio, ancora di più a pensare che con questa eliminazione si è persa la possibilità di giocarsi un posto per la prossima competizione a cinque cerchi che si svolgerà il prossimo anno a, con una tra Georgia ed Israele che sarà praticamente sicura del posto. Sintomo di come ilsi stia evolvendo in maniera globale. Resta l’amarezza, e il fatto che per l’ennesima volta gli azzurrini falliscono l’europeo che vale la qualificazione olimpica, per la quarta volta consecutiva. Quantomeno singolare che ogni volta che si giocava l’accesso alla competizione a cinque cerchi, gli azzurrini abbiano sempre fallito l’obiettivo, senza dare l’impressione di potersela giocare. Gli ultimi Giochi a cui ...