(Di giovedì 29 giugno 2023) Alberto Bollini, CT della Nazionale Italiana19, ha diramato le convocazioni per glidi categoria che andranno in scena adal 3 al 16 luglio. I 20selezionati sono tutti classe 2004, ad esclusione di tre classe 2005 (Fabio Chiarodia, Luca Lipani, Pio Esposito, tra l’altro gli ultimi due sono vice campioni del mondo con la20). L’Italia esordirà lunedì 3 luglio contro i padroni di casa a Tà Qali, poi il 6 luglio la sfida al Portogallo e il 9 luglio l’incrocio con la Polonia. Le prime due classificate del raggruppamento si qualificheranno alle semifinali, tutte le partite deglisaranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD. Di seguito iper gli...

Calcio, i convocati dell'Italia per gli Europei Under 19: 20 azzurri a Malta

