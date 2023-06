Cadavere trovato in un carrello della spesa | è Michelle Causo | 17 anni Fermato un coetaneo

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 29 giugno 2023)Maria, 17, è stata accoltellata in più parti del corpo e, nella giornata di ieri, 28 giugno 2023, è stata trovata senza vita, avvolta in un sacchetto dell’immondizia e abbandonata in unvicino a dei cassonetti in via Stefano Borgia 28, nel quartiere di Primavalle, a Roma. A lanciare l’allarme è stato un testimone oculare che si trovava vicino alla zona del ritrovamento del, il quale ha chiamato la polizia dopo aver visto del sangue che gocciolava daltra i rifiuti. Secondo le prime ricostruzioni, il principale sospettato del femminicidio è unvittima, originario dello Sri Lanka. Il corpo diè stato ...