“Ca sotto | vieni fuori che facciamo a pugni” | il rossoblù Mauro Zarate minaccia un giornalista per difendere la moglie

(Di giovedì 29 giugno 2023)entra in campo... perla, Natalie Weber . L'attaccante argentino del Cosenza (il suo contratto scade tra due giorni), impegnato nel suo recupero dopo l'infortunio di metà febbraio nel match con il Sudtirol, si è messo in comunicazione con la trasmissione "Desayuno Americano" , in diretta su America Tv, per intervenire su una questione che aveva acceso gli animi all'interno...

... per ridare entusiasmo ad una piazza, che ha al momento il moralei piedi. Loftus Cheek (@... Non ha senso chefatto fuori per una sessione di mercato. E' chiaro che c'erano dei problemi, ...Agiscono in piccole cellule, decentralizzate ma riuniteun unico ombrello, secondo un modello ... nemmeno in Israele (impossibile ottenere un permesso di lavoro sedal campo di Jenin, ...'Se ti stronchi di canne, bevi in discoteca e poi guidi oppure sniffi etrovato tramite i controlli tu la patente non la vedi più'. Lo ha detto il vice premier e ...in stato di ubriachezza e...