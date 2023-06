Bucchi | “Mi sono permesso di definirlo l’azzurro più forte del mondo”

(Di giovedì 29 giugno 2023) L’ex calciatore del Napoli, Cristian, si è soffermato sul possibile sostituto di Kim al Napoli e sul futuro incerto di Osimhen. L’allenatore ed ex calciatore del Napoli, Cristian, ha concesso un’intervista a Radio Crc in cui ha espresso le sue opinioni sul futuro della squadra partenopea, toccando i temi ‘delicati’ dell’addio di Kim e del futuro incerto di Victor Osimhen. Durante l’intervista,ha parlato dell’importanza di trovare un sostituto per il difensore del Napoli, definendolo il miglior difensore al. “Sostituto Kim? Il Napoli ci è passato lo scorso anno, anche se le situazioni posessere diverse, soprattutto per le prestazioni in calando di Koulibaly nelle ultime annate, mentre Kim è nel suo massimo splendore. Questa stagione mi...

Bucchi: 'Mi sono permesso di definire un calciatore del Napoli il più forte al mondo' AreaNapoli.it

