Bruscolotti | che frecciata | “Se ami così tanto Napoli | non vai via e resti”

(Di giovedì 29 giugno 2023) L’ex difensore Giuseppeha detto la sua sulle cessioni in casa, sul futuro di Kim, Osimhen e sulla decisione di Giuntoli. Ilriparte da un nuovo allenatore, Rudi Garcia, e qualche cambiamento nell’ambito della rosa. Ad abbandonare la flotta azzurra sarà sicuramente il difensore Kim che è praticamente un giocatore del Bayern Monaco mentre a destare preoccupazione è il futuro, ancora incerto, di Victor Osimhen. Di queste tematiche ne ha parlato proprio l’ex simbolo del club, Giuseppe, durante la trasmissione radiofonica Radio Goal su Kiss Kiss: “Prima tutti volevano lasciare il, ma ora la città è diventata una meta ambita. Koulibaly ha affermato che chi sceglie di rimanere adeve pensarci attentamente prima di andarsene? Sono senza ...

Una festa alla quale non è voluto mancare il capitano dei capitani, Giuseppe, il ... Sergio Curcio, Riccardo Sorrentino, ed il padrone di casa, il sindaco di Portici Vincenzo Cuomoha ......lo ha visto in prima linea ai tempi dei primi scudetti del Napoli, elo vede protagonista ... E così capitan Di Lorenzo è raccontato da Ciro Ferrara , Rrahmani da Giuseppe, Anguissa ......per l'appunto da Diego Maradona e Giuseppequando erano compagni di squadra nel Napoli, nella seconda metà degli anni Ottanta. Alcune di queste foto erano davvero grandi, ricordoce n'...

