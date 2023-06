Bruno Barbieri 4 Hotel anticipazioni puntata del 29 giugno | tappa a Milano per lo chef

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 29 giugno 2023) Per il penultimo appuntamento della stagione,farà, con quattro nuovi albergatori. Lo show andrà in onda con il nuovo appuntamento giovedì 29in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.è una città dalle mille sfaccettature: è moda, design, aperitivi, movida. Ma è anche relax e contatto con la natura. Il nuovo episodio di– 4, in programma giovedì 29in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, ci porta alla scoperta di questo mondo bucolico alle porte della metropoli. Cosa accadrà nelladi, in onda il 29 ...