Bruneo Haier Europe | “Orgogliosi di inaugurare nuovo headquarter europeo”

(Di giovedì 29 giugno 2023) (Adnkronos) – 29 giugno 2023 “Siamo moltodi aver inaugurato ildia Vimercate (Mb) all’interno dell’Energy Park, un sito già molto attento a tutti i criteri di sostenibilità ed efficienza energetica”. Con queste parole Karim, direttore comunicazione di, azienda facente parte della multinazionale cineseSmart Home, ha espresso la sua soddisfazione per l’inaugurazione delquartier generaleo. “La sostenibilità è fortemente presente nella strategia di– ha proseguito– ed è stata un faro anche nella costruzione di questo nostro edificio, per il quale ...

"La sostenibilità è fortemente presente nella strategia diEurope - ha proseguito- ed è stata un faro anche nella costruzione di questo nostro edificio, per il quale abbiamo promosso ..."La sostenibilità è fortemente presente nella strategia diEurope - ha proseguito- ed è stata un faro anche nella costruzione di questo nostro edificio, per il quale abbiamo promosso ..."La sostenibilità è fortemente presente nella strategia diEurope - ha proseguito- ed è stata un faro anche nella costruzione di questo nostro edificio, per il quale abbiamo promosso ...

Imprese, Bruneo (Haier Europe): “Sostenibilità faro nella costruzione ... Il Sole 24 ORE

Vimercate (Mb), 29 giu. (Adnkronos) – “L’Italia è uno dei mercati trainanti nel panorama europeo. Negli ultimi cinque anni abbiamo dato prova di essere l’azienda con il più grande sviluppo e ci poniam ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...