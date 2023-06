Brozovic si sente ‘tradito’ dall’Inter | l’Arabia non lo convince ? CdS

(Di giovedì 29 giugno 2023)non si è presentato all’incontro con i rappresentanti dell’Al-Nassr ieri a Zagabria, ribadendo ancora una volta la sua poca voglia di trasferirsi in Arabia Saudita. In qualche modo sitraditoNIENTE DA FARE ? Ora Marcelosi mette contro l’Inter. Il regista croato ha chiuso nuovamente la porta all’Al-Nassr, che ieri si era presentata con tanto di dirigenti a casa sua in Zagabria perrlo a strappare il sì. Ma niente da fare, il centrocampista non si è presentato mandando all’incontro solo il suo entourage, che ha ribadito: biennale da 30 milioni o non se ne fa niente.sitentato dal Barcellona, che gli offrirebbe molti meno soldi ma un progetto tecnico al top. E a sua volta, sitradito ...

... la mossa che poi a cascata innescherebbe tutte le altre e che in viale della Liberazione riconoscono appunto nella cessione di Marcelo. Peccato che invece proprio lui,, non abbia ...Altro calciatore che potrebbe lasciare l'Inter è Marcelo: 'In questo momento ha molte ...la società e in secondo luogo negli Emirati Arabi questo rallentamento è arrivato anche perché si...Rassegna Stampa Estera - Calciomercato.itA Bola dedica la prima pagina al Fideo: 'DI MARIAO ... Spazio anche ad un trasferimento in salsa nerazzurra: 'rechaza el Barca y escoge Arabia'.

Brozovic frena, ma l'Inter lo esclude dal proprio futuro Calciomercato.com

Il croato non avrebbe intenzione di dire sì alla proposta del club saudita ma il Barça non può fare all'Inter la stessa offerta ...La verità è che Marcelo Brozovic non ha alcuna fretta di fare un favore all’Inter. Anzi, il croato cova un giustificato risentimento, ma il calcio è così, ciò che valeva ieri non vale oggi. E può capi ...