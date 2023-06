Brozovic | niente Barcellona Laporta conferma | «Troppo costoso»

(Di giovedì 29 giugno 2023)non andrà al. Il croato ha scelto l’Al-Nassr e ora l’Inter può fiondarsi su Frattesi.la decisione del registaDA FARE ?ha accettato l’Al-Nassr, domani le visite mediche (vedi articolo). Anche Joan, presidente del, si è rassegnato: «Per questioni economiche non stiamo valutando queste operazioni., Zubimendi e Kimmich sonocostosi. Questi affari non potranno concretizzarsi perché non rientrano nel nostro pacchetto finanziario.ha un’offerta dalla Saudi League e noi non possiamo competere con loro». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

La proposta, d'altronde, era più che allettante: 20 milioni di euro netti a stagione per 3 anni, per un totale di 60 milioni nelle casse di. Una cifra monstre per il croato,di più ...Da una sponda all'altra del Naviglio, dove tiene banco il caso Marcelo. Il croato ha ... In uscita D'Ambrosio (rinnovo) e Fabbian (lo vogliono in prestito Bologna, Lecce, Frosinone e ...di MIMMO CARRATELLI Intanto, non è un tassello daavere trovato un allenatore che ha accettato la panchina azzurra senza porre condizioni in ... l'Inter rischia di perdere, la Juventus ...

TS - Brozovic aspetta il Barça: senza uscita, niente Frattesi. Il Sassuolo pone una deadline Fcinternews.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Dopo un lungo corteggiamento, Marcelo Brozovic ha detto "sì" all'Al-Nassr. Accordo verbale raggiunto con il club arabo, con il centrocampista che nella giornata di domani (venerdì 30 giugno) sosterrà ...