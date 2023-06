Brozovic | l’Al-Nassr lo acconenta! Barcellona ora più lontano – SI

(Di giovedì 29 giugno 2023) Possibile punto di svolta sull’affare Marcelo. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari su Sportitalia, il calciatore è sempre più indirizzato a non aspettare il. Al-sempre in forte pressing. PUNTO DI SVOLTA –, si sblocca la trattativa? Ilsi allontana sempre di più vista l’impossibilità di replicare con una nuova offerta. Resta sempre più insistente il corteggiamento del, che oltre ad aver già raggiunto un accordo con l’Inter è pronto a soddisfare tutte le richieste del giocatore. Fonte: Sportitalia – Gianluigi Longari Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

Ivan Perisic ha prima commentato così e poi rimosso il commento sotto'ultima foto pubblicata sui social da Marcelo, che, nei giorni della possibile cessione all'Nassr ha ribadito il ......il club saudita ha raggiunto un accordo con'Inter sui 23,5 milioni di euro, proponendocroato un triennale da 60 milioni complessivi. Irrifiutabile per tutti, anzi quasi tutti. Marcelo(......, in Arabia Saudit a, all'- Nassr. La proposta non convince'esperto centrocampista che speroni una chiamata dalla Spagna .in nerazzurro . Il motivi dello stallo . La ...