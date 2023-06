Brozovic | l’Al Nassr aumenta l’offerta e accontenta tutte le sue richieste Sportitalia

(Di giovedì 29 giugno 2023) Sembra essere definitivamente sfumato l’accordo fra Marceloe il Barcellona, adesso il croato, come riportato daè sempre più vicino agli arabi dell‘Al. Il centrocampista dell’Inter sembra quindi destinato a diventare la punta di diamante del centrocampo della squadra di Cristiano Ronaldo. “Svolta imminente per Marcelo. La corte serrata della delegazione delsembra destinata a dare i suoi frutti. Il club saudita è rimasto in Croazia anche dopo le reticenze del centrocampista dei giorni scorsi, ed ha provveduto adreledel centrocampista dell’Inter“. Se il Barcellona continuerà a perdere tempo,con molta probabilità si trasferirà in Arabia ...

Bluagrana disposti a mettere sul piatto una cifra compresa tra i 18 e i 20 milioni di euro - il minimo per far sedere'Intertavolo delle trattative - più un ingaggio perda 7 milioni di ...Marcelo(©LaPresse) - Calciomercato.itFino a questo momento, come abbiamo scritto,'unica alternativa all'- Nassr, se decidesse di lasciare'Inter sarebbe il Barcellona, che non è ...... mediano del Girona, nel caso in cui non riuscisse ad affondare il colpo. Secondo Mundo Deportivo , per i blaugrana'ex canterano rappresenta'opzione low costcentrocampista croato.