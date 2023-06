Brozovic-Barcellona | problema di tempo con l’Inter Standby – Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 29 giugno 2023) La questioneappare di difficile soluzione in tempi rapidi, visto che lui non sembra molto attratto dall’Arabia Saudita. Sugoni, su Sky Sport 24, parla dei problemi nella trattativa fra Inter e. COMPLICAZIONI – Così Alessandro Sugoni sul futuro di Marcelo: «Andiamo avanti con le stories, lui si diverte molto. Ieri ha pubblicato due cuori nerazzurri, è la dimostrazione che la situazione è in. Più passa ilpiù sembra difficile chepossa dire sì a questa offerta da venti milioni a stagione per tre anni dell’Al-Nassr. Ha provato a chiedere trenta milioni in due anni, siamo in attesa di novità che non arrivano e non ci sono. Più passa ilpiù sembra difficile. Resta al? C’è sempre il ...