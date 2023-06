Brozovic apre all' Al Nassr

Leggi su panorama

(Di giovedì 29 giugno 2023) Marceloha ceduto alla corte dell'Ale ha deciso di accettare l'offerta per trasferirsi nel campionato dell'Arabia Saudita. La notizia che sblocca il mercato in entrata dell'Inter, in attesa di poter affondare su Frattesi con il Sassuolo, viene direttamente da fonti arabe. Il croato avrebbe ricevuto offerta di un accordo triennale vedendo soddisfatte tutte le sue richieste: la prima offerta da 20 milioni a stagione lo aveva visto freddo, anche perché su di lui c'era anche l'interessamento del Barcellona. I catalani non sono però in condizione di affondare il colpo, almeno non in tempi rapidi. Dopo aver congelato la trattativa, rifiutando anche un incontro diretto con lo staff dell'Alvolato a Zagabria per parlargli,(secondo quanto riportato dai media arabi) ha dunque deciso di accettare. ...