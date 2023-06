Borsa | Milano svetta in Europa | in luce Stellantis

Ladiarchivia la quarta seduta della settimana in rialzo e con un andamento migliore, rispetto al resto dei listini europei più cauti. A dettare i tempi della giornata l'inflazione di ...Prevalgono gli acquisti nelladi, in pole position rispetto a una pur positiva Europa. Sul mercato USA, andamento moderatamente positivo per l' S&P - 500 . Seduta in frazionale ribasso per l' Euro / Dollaro USA , che ...Nuovi massimi storici per Ferrari a 296 euro . Piazza Affari e' stata dunque la migliore, trainata dalle auto, dai titoli oil e dalle banche. Gli acquisti hanno premiato innanzi tutto l'automotive, a ...

Borsa: Milano chiude positiva con l'Europa, brilla Tim Agenzia ANSA

La Borsa di Milano archivia la quarta seduta della settimana in rialzo e con un andamento migliore, rispetto al resto dei listini europei più cauti. (ANSA) ...La Borsa di Milano corre più di tutte e l'indice Ftse Mib sfiora la soglia psicologica dei 28 mila punti base - Chi sale e chi scende - Pil Usa olre le attese e le banche maggiori superano gli stress ...