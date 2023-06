BOOK – “Ladra” di Sarah Waters Ponte alle Grazie | 2019

(Di giovedì 29 giugno 2023) Prima pubblicazione: luglio 2003 Protagoniste di questo romanzo ambientato nella Londra di fine Ottocento sono due giovani orfane: Sue Trinder, figlia di un’assassina, cresciuta in un mondo dickensiano di piccoli delinquenti, e Maud Lilly, una ricca ereditiera che vive in una grande casa con uno zio dispotico. Benché non sia troppo convinta, Sue accetta di partecipare a un crudele piano ai danni di Maud, per impossessarsi del suo patrimonio. Ma gli esiti del piano si rivelano drammatici e del tutto inaspettati. Quello che sulle prime poteva sembrare un melodramma vittoriano si tinge di atmosfere gotiche, trasformandosi in un sinistro thriller che mescola con grande raffinatezza emozioni, suspance e scene di erotismo saffico. Un romanzo di straordinaria modernità, scritto da una delle migliori narratrici viventi.: laureata in Letteratura ...

