Bonaccini non si rassegna alla nomina di Figliuolo | tra lagne e pretese | ne fa una “questione personale”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Al di là dei ludi cartacei e web sul nomen omen di Francesco, la designazione del generale, é scelta inappuntabile: Giorgia Meloni non ha sbagliato neppure stavolta una mossa decisiva. Il commissario all’emergenza in Emilia Romagna, Marche e Toscana, è unache riscuote un consenso pressoché unanime. Dal “pressoché” va stanato il dissenso palese, ancorché coperto dfoglia di fico del “pronti a collaborare”, di Stefanosullaper la ricostruzione: il governatore ha perso l’equilibrio Il governatore dell’Emilia Romagna ci aveva fatto un “pensierone” attraverso una tattica che passava per un’asserita “leale collaborazione” e un’iniziale empatìa con la premier. Spirito di cooperazione dstessa assecondato sull’onda ...

Ed è parso che il problema fosse dire no all'Emilia Romagna enominare'. Lo afferma il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano, in un'intervista al quotidiano 'La ......Emilia - Romagna si potesse trasformare in una leva di promozione elettorale per il Pd e, ... quando Figliuolo gestiva quella emergenza, Meloni e il suo partitopassava giorno chelo ...Oggi lo richiama, consapevole che il profilo giusto per uscirsene dal pasticcio politico in cui si è cacciata peraver voluto nominare, che ha la colpa di essere del Pd. Passare prima ...

Bonaccini sul post alluvione in Emilia: “Sul commissario il governo ci umilia il Pd deve rafforzare l’opposiz… La Stampa

Il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha criticato il governo e ha parlato di Figliuolo. Il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in un’intervista alla Stampa ha ...Per il presidente dell'Emilia-Romagna l'esecutivo "confonde il piano istituzionale con quello di partito". Servono "quasi 9 miliardi, di cui quasi 2 immediatamente per gli interventi urgenti" ...