A favore della condanna disi sono pronunciati fino ad ora tre giudici: il relatore Benedito Goncalves - il primo a votare nell'udienza di martedì - e oggi i magistrati Floriano de Azevedo ...In particolare, le speranze disi rivolgonoNunes Marques, nominato proprio dall'ex presidente, mentre Araujo in passato ha già preso decisioni in linea con le posizioni di destra. La ...... che vogliono impedire la ricandidatura di Jairalle prossime elezioni, punire una parte ...liberazione di vescovi e sacerdoti in Nicaragua Siamo a questo punto nel discredito vaticano...

Bolsonaro verso la condanna, processo aggiornato a domani - Mondo Agenzia ANSA

Il presidente del Tribunale superiore elettorale brasiliano, Alexandre de Moraes, ha aggiornato a domani a mezzogiorno il processo contro l'ex presidente Jair Bolsonaro che potrebbe decretarne l'inele ...Molto probabile già oggi il veredetto. L'ex capo di Stato alla sbarra anche per uso distorto dei media. Bastano 4 voti per la condanna ma l'entourage del leader punta a un rinvio. Tra le accuse dei gi ...