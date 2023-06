(Di giovedì 29 giugno 2023) BASKET. La Blubrinda all’anniversario regalandosi per la prima volta un posto neldi. «Opportunità di crescita per i giocatori».

Per gli amanti del basket bergamasco l' esordio dellanel prossimo campionato di serie B interregionale risulta motivo di provato compiacimento. Tanto più che lo storico sodalizio cittadino entrerà a far parte della categoria appena nata ...... in serie A2, dove ha chiuso il campionato al secondo posto dietro Torino, per poi passare, nell'estate successiva, allaTreviglio. Nel giugno del 2022 il coach bresciano è tornato alla ...Per il movimento baskettaro cittadino sarà inusuale e interessante la compresenza nel girone della serie B interregioale della BB14 e dellanella prossima stagione. Un vero e proprio derby che non mancherà di attirare appassionati sul parquet. Laha già scelto il confermato Marco Albanesi alla guida tecnica. ...

Blu Orobica, regalo del ventesimo compleanno: il salto nel campionato di serie B interregionale L'Eco di Bergamo

Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...TIRI LIBERI. La squadra del presidente Paolo Andreini ha fatto il salto di categoria e affronterà nel derby cittadino la BB14 reduce invece dalla retrocessione. Per gli amanti del basket bergamasco l’ ...