(Di giovedì 29 giugno 2023) Ilper inviare iin centri di accoglienza inè illegittimo. La Corte d'Appello di Londra ha ribaltato una sentenza favorevole dello scorso dicembre della Corte Suprema, dando un duro colpo al governo di Rishi Sunak che puntava sul provvedimento per ridurre il...

Bloccato il piano britannico per la deportazione dei migranti in Ruanda Today.it

La Corte d'appello di Londra ha dichiarato illegale il contestatissimo piano voluto dal governo britannico. Si tratta di un duro colpo per l'esecutivo di Rishi Sunak e per il disegno di legge noto com ...La Corte d'appello britannica, il secondo più alto tribunale di Inghilterra e Galles, ha dichiarato illegale il piano del governo del Regno Uno che ...