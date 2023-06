Bimba scomparsa a Firenze | scattano nuove perquisizioni

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 29 giugno 2023) La piccola Kata èdal 10 giugno. Controlli anche in alcuni locali vicini all'ex hotel Astor, nei garage del palazzo e in una ditta adiacentesono scattate questa mattina anell’ambito della ricerca di Mia Kataleya Chiclio Alvarez, laperuviana di 5 annidal 10 giugno dal cortile dell’ex hotel Astor in via Maragliano, dove viveva con la famiglia. Su mandato del procuratore aggiunto Luca Tescaroli, coordinatore della Direzione distrettuale antimafia, e del pubblico ministero Christine Von Borries, sono in corso leanche in alcuni locali vicini all’ex albergo, compresi i garage di un palazzo. Secondo quanto si è appreso, gli investigatori dei carabinieri sarebbero impegnati anche nella perquisizione dei ...