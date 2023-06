Bimba scomparsa a Firenze | scattano nuove perquisizioni

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 29 giugno 2023) (Adnkronos) –sono scattate questa mattina anell'ambito della ricerca di Mia Kataleya Chiclio Alvarez, laperuviana di 5 annidal 10 giugno dal cortile dell'ex hotel Astor in via Maragliano, dove viveva con la famiglia. Su mandato del procuratore aggiunto Luca Tescaroli, coordinatore della Direzione distrettuale antimafia, e del pubblico ministero Christine Von Borries, sono in corso leanche in alcuni locali vicini all'ex albergo, compresi i garage di un palazzo. Secondo quanto si è appreso, gli investigatori dei carabinieri sarebbero impegnati anche nella perquisizione dei locali di una ditta adiacente al cortile dell'ex Astor, che risulterebbe gestita da due fratelli italiani, dove potrebbe essere stata nascosta per alcune ...