Bimba scomparsa a Firenze | gli inquirenti tornano all' hotel dove è sparita Kata

Le ricerche di Kata, ladi 5 annia Firenze , proseguono senza esito. E così gli inquirenti sono tornati all'ex hotel Astor , sgomberato dopo un'occupazione durata anni, in cerca di tracce. Secondo quanto ...AGI - Sono riprese stamani, in alcuni garage vicini all'ex hotel Astor, perquisizioni mirate alla ricerca di tracce di Kata, la bambina di cinque annidallo scorso 10 giugno dalla struttura che era occupata a Firenze. Secondo quanto si apprende, la procura avrebbe disposto perquisizioni in locali dove, secondo un'ipotesi investigativa, la ...Leggi ancheFirenze, indagini su Dna ex occupanti hotel: si spera in svoltaa Firenze, dalle indagini nuovi dettagli su 10 giugnoa Firenze, al vaglio ...

Bambina scomparsa a Firenze. Salvini: “La Lega denunciava da mesi il degrado all'ex hotel Astor” LA NAZIONE

AGI - Sono riprese stamani, in alcuni garage vicini all'ex hotel Astor, perquisizioni mirate alla ricerca di tracce di Kata, la bambina di cinque anni scomparsa dallo scorso 10 giugno dalla struttura ...Le ricerche di Kata, la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze, proseguono senza esito. E così gli inquirenti sono tornati all'ex hotel Astor, sgomberato dopo un'occupazione durata anni, in cerca di trac ...