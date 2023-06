Biennale teatro Emerald | ‘che cosa cambieresti della tua vita | se potessi riviverla?’ | così la performance di Mattias Andersson ha incantato il pubblico

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ci si può appassionare per 150 minuti, con un intervallo di 25, sulle risposte che 137 svedesi intervistati hanno dato alla domanda:tua, seriviverla?’. E’ stata una vera e propria sfida quella di presentare alitaliano per la prima volta ‘Vi som fick leva om våra liv’ (Noi che abbiamo vissuto le nostre vite di nuovo), del regista e autore svedese. Considerando anche quanto, aldilà del tema edurata, sia un lavoro complesso, persino filosofico: la seconda parte si apre con la citazione dell’eterno ritorno di Nietzsche… Eppure l’efficacia di questa costruzione teatrale, sotto-recitata da un gruppo di attori che riescono a rendere il tutto davvero ...

... vincitore dell'Avviso Pubblico'Estate Romana 2023 - 2024' curato dal Dipartimento ... che presenta lo spettacolo - concerto "Fire Charmers", rivisitazione in forma contemporanea del...Un momento che passa da un colore, il verde smeraldo, scelto per descrivere lo spirito della 51esima edizione delladi Venezia, che dal 15 giugno ha provato a fare un "inventario ...... Castel Sant'Angelo, ilBiblioteca Quarticciolo e il Parco Tor Tre Teste . Il progetto, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è vincitore dell'Avviso Pubblico'Estate ...

Biennale Teatro, specchio del presente e grammatica di speranza - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il Forte di Exilles, in valle di Susa, aumenta l'offerta per l'estate, dal 14 luglio al 30 settembre, con più spettacoli e attività, più visite guidate. (ANSA) ...Venezia, 29 giu. (askanews) - Un momento di trasformazione, di cambiamento, di rimessa in discussione di tutto il nostro modo di vivere e di essere. Un momento che passa da un colore, il verde smerald ...