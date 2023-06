Le immagini satellitari di una base militare a sud - est della capitale bielorussa Minsk sembrano mostrare che negli ultimi giorni sono state allestite nuove strutture, il che fa pensare che si stia ...'Lo spostamento della Wagner in- continua Molinari - è molto preoccupante per la Nato perché in questo modo il paese diventa undi Mosca dove Putin intende posizionare armi ......cui la polizia di frontiera della Polonia ha respinto i migranti mediorientali che la...della Federazione Russa. Di lì a poco il governo polacco spalancherà invece le braccia a ...

Bielorussia: il satellite ‘svela’ la nuova base militare del gruppo Wagner Globalist.it

Alcune fotografie satellitari scattate negli scorsi giorni sembrano mostrare il luogo dove si sarebbe stanziato il gruppo di mercenari Wagner dopo che il suo capo Yevgeny Prigozhin e buona parte dei s ...Le immagini satellitari datate 27 giugno mostrano quella che sembra essere una costruzione in corso in un complesso militare vicino alla città di Asipovichy, a circa 100 chilometri a sud-est di Minsk.