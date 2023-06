"Leesistono ancora negli Stati Uniti, le pari opportunita' non sono ovunque nel Paese": lo ha detto Joecommentando alla Casa Bianca la sentenza della corte suprema che ha ...... che proibisce ai datori di lavorosu base religiosa, razziale, sessuale o di origine nazionale. Loading..., fortemente in disaccordo con la Corte suprema Usa Joesi è ...... che proibiscesu base religiosa, razziale, sessuale o di origine nazionale. 'Gli ...Elena Kagan (nominata da Obama) and Ketanji Brown Jackson (nominata dall'attuale presidente Joe)...

Biden, le discriminazioni esistono ancora negli Usa - Ultima Ora Agenzia ANSA

(ANSA) - WASHINGTON, 29 GIU - "Le discriminazioni esistono ancora negli Stati Uniti, le pari opportunita' non sono ovunque nel Paese": lo ha detto Joe Biden commentando alla Casa Bianca la sentenza de ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...