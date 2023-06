Bianca Balti | la manicure color cappuccino è fragrante

Leggi su amica

(Di giovedì 29 giugno 2023) Osservandole con attenzione, sembra di poter percepire l’odore inebriante del caffè: le unghiediconquistano per la loro cremosa golosità. Ma non tutti. I quasi 1,5 milioni di follower della supermodella, infatti, si sono nettamente divisi a metà, tra amanti delle sue unghie lunghissime e chi, invece, proprio non riesce a sopportarle. Non ... Amica.