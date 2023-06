(Di giovedì 29 giugno 2023) «Le pose di, che disaggio l’autoscatto…». E’ bastata una didascalia sotto un post per scatenare l’inferno., ironicamente, ha postato degli autoscatti sul suo profilo Instagram, descrivendoli come non perfetti, ma per farlo ha usato una parola scritta male: «disaggio» con due “g”. Un errore che è costato caro alla moglie di Stefano De Martino, travolta dalledegli haters che non ha risparmiato commenti al veleno. «Che disagio avere i milioni e non saper» si legge tra i tanti. l commenti «Ma attraversa la strada e finiscila di fare la convinta», «si scrive “disagio” con una sola G», «che vitaccia…», «leggi un libro» e così via. Insomma,diper la showgirl che, ormai, è abituata da anni a ...

Belen Rodriguez, pioggia di critiche per l'errore grammaticale: «Non sai neanche parlare». Ecco perchè leggo.it

