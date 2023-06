Beautiful anticipazioni italiane | ecco quando Steffy ricorderà tutto!

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 29 giugno 2023) Le puntatedistanno proseguendo e mostrano, tornata a casa, abbracciata e sostenuta dalla sua famiglia, dopo settimane di ospedale. Fino ad ora la Forrester non ha ricordato nulla su quanto avvenuto il giorno della sparatoria, ma accadrà qualcosa che le farà tornare tutto in mente all’improvviso. Vi state chiedendo? Ebbene secondo le, relative alla seconda settimana di luglio 2023, accadrà nel momento in cui Sheila si presenterà alla porta per poter vedere Hayes e offrire il suo supporto a. Vediamo tutti i dettagli della vicenda. Puntate, la ripresa dista meglio ma è ancora convalescente. Il supporto emotivo di Ridge e Taylor è per ...