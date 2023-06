Beach soccer femminile | Giochi Europei | Italia-Spagna 2-4 agli shoot-out Azzurre eliminate

(Di giovedì 29 giugno 2023) Una sconfitta amara per la Nazionalena di, impegnata nel secondo incontro del Gruppo B contro la, match valido per i2023. Sulla sabbia dellaArena di Tarnow, leerano reduci dalla sconfitta di misura contro l’Ucraina 2-1 e quindi si andava alla ricerca di un risultato positivo per poter continuare l’avventura nella rassegna continentale. Una grande lotta nel corso dell’intera partita. La selezione guidata da Emiliano Del Duca ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, cercando di contrapporre ardore e qualità al cospetto di una compagine non facile da fronteggiare e tecnicamente molto preparata. Un match si è sviluppato secondo il filo sottilissimo dell’equilibrio e il tutto ...

Caterina Bargi ha lasciato il segno al debutto nel campionato Europeo di beach soccer. La calciatrice del Genoa ha segnato il gol del momentaneo vantaggio dell'Italia prima di subire la rimonta dell'Ucraina: 2 - 1 a Tarnow. La selezione delle Azzurre giocherà oggi contro ...Organizzato da PisaEventi e Pisa2014 in collaborazione con SibMale l'esordio della Nazionale italiana di beach soccer che si arrende all' Ucraina per 6 - 5, ai Giochi Europei di Cracovia. Gli azzurri scenderanno in campo nuovamente domani alle 13 per sfidare la Moldova nella seconda giornata della ...

Una sconfitta amara per la Nazionale italiana di beach soccer femminile, impegnata nel secondo incontro del Gruppo B contro la Spagna, match valido per i Giochi Europei 2023. Sulla sabbia della Beach ...Caterina Bargi, calciatrice del Genoa, trova la rete all'esordio con la maglia della Nazionale di beach soccer ma l'Italia perde 2-1 ...