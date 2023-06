(Di giovedì 29 giugno 2023) La Banca centrale europea continua a tenere sotto i riflettori i margini di profitto delle. In una analisi anticipata dal suo bollettino economico, che, fatto inconsueto, verrà pubblicato ...

... secondo lamolte imprese hanno continuato ad alzare i prezzi e in questo modo hanno visto parallelamente e costantemente aumentare anche i loro. Più in avanti lasi attende che ......lasbaglia ad alzare i tassi dei mutui: così mantiene ruolo guardiano dell'inflazione Ci si lamenta spesso che i salari italiani sono fermi al palo da 20 anni. Vero. Ma lo sono anche i......sulle cause dell'inflazione che diverge sensibilmente da quella fatta dalla Presidente della, ... l'aumento dei costi di produzione con la riduzione dei, lo scorso anno hanno invece finito ...

Bce, profitti imprese molto saliti, hanno contribuito a inflazione Agenzia askanews

In pratica, a fronte dei forti rincari dei costi dei mesi passati, in parte derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, invece che assorbire almeno in ...L'inflazione è uno tsunami, piccolo o grande a seconda delle sue dimensioni, che si abbatte sulla società, tagliando innanzi tutto gli introiti e quindi il potere d'acquisto di chi è a reddito fisso.