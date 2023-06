Il grupposta ancora reclutando combattenti in tutta la Russia, pochi giorni dopo un ammutinamento che ha portato Vladimir Putin a temere una guerra civile. E' quanto ha constatato lache, usando un ...Intanto Mosca annuncia che lanon combatterà più in Ucraina. E il Cremlino gela la missione di Zuppi:"Per ora non raggiunto alcun accordo". Russia, alla tv di stato le immagini di Putin ......della, Steve Rosenberg. E Max Seddon, corrispondente del Financial Times, nota come 'l'apparizione di Putin davanti a una folla adorante sembri una risposta indiretta al modo in cui laè ...

Bbc, 'la Wagner sta ancora reclutando miliziani in Russia' - Europa Agenzia ANSA

Il gruppo Wagner sta ancora reclutando combattenti in tutta la Russia, pochi giorni dopo un ammutinamento che ha portato Vladimir Putin a temere una guerra civile. (ANSA) ...Il presidente russo, alla sua prima uscita da Mosca dopo il tentativo di aammutinamento da parte della Wagner, si mostra tra una folla adorante. Un comportamento inedito e che spinge alcuni ad ...