Bayern Monaco | colpo da 50 milioni | Kim Min-Jae in arrivo

Cambia l'età di Kim Min - Jae , difensore del Napoli vicino al trasferimento al. A partire dal 28 giugno, il parlamento della Corea del Sud ha infatti abrogato il metodo tradizionale per il conteggio dell'età per abbracciare quello previsto in tutto il mondo. Di ...Il difensore coreano Kim Min - Jae e ilhanno trovato l'accordo su base quinquennale. Il club bavarese si è detto pronto a versare al Napoli la clausola risolutoria di 50 milioni di euro. Il Napoli ha acquistato Kim la scorsa ...Napoli, ilprepara l'assalto a Osimhen - Dopo aver praticamente chiuso per Kim Min - Jae, ilvorrebbe continuare a 'far spesa' in casa del Napoli . Stando a quanto raccolto da ' La Gazzetta Dello Sport ', infatti, i bavaresi avrebbero aumentato drasticamente il pressing per il ...

Harry Kane è l'obiettivo principale del Bayern Monaco, il giocatore che, con un anno di ritardo, dovrebbe prendere il posto di Robert Lewandowski al centro dell'attacco della squadra di Tuchel e nel c ...Kim Min-Jae è quasi un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il giocatore del Napoli, infatti, è in primo piano sul sito del quotidiano tedesco Bild che parla di un colpo top ad un passo. Si tratta propr ...