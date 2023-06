Bayern Monaco | colpo da 50 milioni | Kim Min-Jae in arrivo

Le ultime notizia Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli è al lavoro per sostituire Kim, che presto passerà al, che ne ha pagato la clausola. Due i nomi per gli azzurri per ...NAPOLI KOCH - Con Kim Min - Jae pronto a salutare in direzione, in casa Napoli è già partita la caccia al nuovo difensore centrale. In pole position, come riportato da Sky Sport , c'è Robin Koch , centrale tedesco del Leeds . NAPOLI, KOCH IN POLE ...Non a caso il giocatore classe '98 è finito prepotentemente nel mirino anche del Napoli, che dovrà sostituire Kim in procinto di passare al. Gli azzurri lo avrebbero individuato per ...

Mancano solo 24 ore e poi il Bayern Monaco potrà pagare la clausola rescissoria di Kim. Il difensore centrale del Napoli è attualmente in Corea per ...Kim Min-jae è ad un passo dal lasciare Napoli per accasarsi al Bayern Monaco. Il club tedesco pagherà i circa 58 milioni della clausola rescissoria presente nel contratto del coreano. Il club azzurro ...