Basket | Eurolega 2023-2024 | ufficializzate le 18 partecipanti | ci sono Virtus Bologna e Olimpia Milano

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 giugno 2023) Novità importanti nel format ma nessun cambiamento rispetto alla scorsa edizione per quanto riguarda le squadreall’dimaschile. Confermati dunque i 18 team dell’ultima rassegna continentale per club, in seguito alla rinuncia di Gran Canaria (vincitrice dell’EuroCup) che ha ripescato di fatto Valencia. Di seguito la lista in ordine alfabetico dellealla prossima: ALBA Berlin, Anadolu Efes Istanbul, AS Monaco, Baskonia Vitoria-Gasteiz, Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade, EA7 Emporio Armani Milan, FC Barcelona, FC Bayern Munich, Fenerbahce Beko Istanbul, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi Playtika Tel Aviv , Olympiacos Piraeus, Panathinaikos Athens, Partizan Mozzart Bet Belgrade, Real Madrid , Valencia ...