Baseball | Domingo German completa il ‘Perfect Game’ in MLB | è il 22esimo dal 1901

(Di giovedì 29 giugno 2023) Una notte storica, di quelle che entrano di diritto nell’album dei ricordi in uno sport in cui battere record è impresa permessa a pochi. D’altronde lo dicono i numeri:, lanciatore partente dei New York Yankees contro gli Oakland Athletic, all’alba di oggi è diventato solo ildalad oggi (il 24esimo dal 1880) are nella Major Leagueun, la partita perfetta, ossia una prova nella quale dal monte è riuscito ad impedire alla squadra avversaria di segnare punti e salire in base attraverso valide, basi su ball o errori difensivi. Di fatto è lui il protagonista principale del netto 11-0 inflitto dagli Yankees agli Oakland Athletics, squadra ultima in classifica in MLB. La partita perfetta in MLB ...

Aaron Boone discusses Domingo Germán's perfect game and his other strong outings iin his career in the Yankees' 11-0 win over the Athletics ...That is David Cone. German became the 24th pitcher, and fourth Yankee, to throw a perfect game in Wednesday night’s 11-0 win over the Athletics in Oakland, Calif. “This was great to follow,” Cone told ...