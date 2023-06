Bargiggia | “Giuntoli alla Juve | De Laurentiis spara altissimo”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Cristianontus, al momento è ancora bloccato il trasferimento del direttore sportivo. Le richieste di Aurelio De. Notizie Calcio Napoli – Il direttore sportivo del Napoli Cristianonon è ancora approdatontus. Le ultime notizie sulla questione vengono date da Paolo Baragiggia che sui social scrive: “Fase delicata per il passaggio dintus, Aurelio Dechiede una cifra spropositata per liberarlo e non si accontenta più delle rinunce economiche (le spettanze) del ds del Napoli. In ogni caso le due parti continuano a dialogare”. Desta cercando di bloccare il più possibile il trasferimento di ...

Paolosvela le ultime sull'addio dida Napoli : 'Contatto telefonico nel week end tra De Laurentiis e. Si va verso la risoluzione del contratto del ds ma non prima di qualche ...: "L'assenza die Chiavelli alla presentazione di Garcia sono pesanti" Die di quello che starebbe succedendo con il direttore sportivo del Napoli ha scritto un tweet anche ...Senza coinvolgereper Aurelio DeLaurentiis è un po' più dura". Poco dopo un utente risponde al messaggio discrivendo: "A sorpresa O forse siete voi che non ci state capendo un ...

"Fase delicata per il passaggio di Giuntoli alla Juventus: De Laurentiis chiede una cifra spropositata per liberarlo e non si accontenta più delle rinunce economiche (le spettanze) del ds del Napoli.