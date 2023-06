Balata | «Con Cappelletti il calcio femminile è in buone mani»

(Di giovedì 29 giugno 2023) Mauro, presidente della Lega Serie B, ha parlato in merito alla elezione di Federicacome nuova presidente della Divisione Serie AMauro, presidente della Lega Serie B, ha parlato in merito alla elezione di Federicacome nuova presidente della Divisione Serie A. PAROLE – «Faccio le mie più sincere congratulazioni e gli auguri di buon lavoro, anche a nome di tutte le società della Lega Serie B, a una persona con cui in questi anni abbiamo condiviso progetti in memoria e nel nome di Paolo Rossi. Per questo sono convinto che ilsia ine possa proseguire nella sua crescita che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo importante».

Leggi Anche Serie B, salta Helbiz:deve fare a meno di 6 milioni, Sky e Dazn costretti a ... in tanti negli ultimi tempi hanno preso di mira la squadra bianconera, in particolaredei cori. È ...La Lega Serie B ha risolto il contrattola societàsede a New York che gestisce monopattini,... All'epoca la Lega presieduta da Marioaveva deciso di non procedere a gare e di prevedere ......la Serie B si interrompeun anno d'anticipo rispetto al triennio e la Lega perde una fetta di ricavi del suo nuovo modello. Rispetto al passato, nell'ultimo bando il presidenteera ...

Iscrizioni a rischio, ricorsi all’orizzonte, e adesso pure un buco milionario nel bilancio della Lega. Se la Serie A è in fibrillazione per l’asta dei diritti tv da cui dipende la sopravvivenza dell’i ...Non arriva al terzo anno il contratto per i diritti tv che la LNPB aveva siglato con Hell Biz Media per Hel Biz Live. Subentrano a coprire una parte del reddito cessante, come da contratto, Dazn e Sky ...