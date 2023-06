Auto-prototipo esplosa | morto anche il giovane tirocinante

(Di giovedì 29 giugno 2023) E’ deceduto il laureando rimasto ferito nello scoppio dell’avvenuta venerdì scorso sulla Tangenziale di Napoli. E’Fulvio Filace, il laureando 25enne rimasto gravemente ferito nello scoppio dell’avvenuta venerdì scorso sulla Tangenziale di Napoli. Lo riferiscono fonti dell’ospedale Cardarelli dove ilera ricoverato in gravissime condizioni per le ferite riportate dalle fiamme

