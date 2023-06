Auto prototipo esplosa a Napoli | muore anche il giovane tirocinante Fulvio Filace Lunedì il decesso di Maria Vittoria Prati

(Di giovedì 29 giugno 2023) E’ morto, il laureando 25enne rimasto gravemente ferito nello scoppio dell’avvenuta venerdì scorso sulla Tangenziale di. Lo riferiscono fonti dell’ospedale Cardarelli dove ilera ricoverato in gravissime condizioni per le ferite riportate dalle fiamme scaturite dallo scoppio .scorso era morta,lei dopo alcuni giorni di ricovero,...

NAPOLI. È morto anche Fulvio Filace, il tirocinante 25enne rimasto vittima dell'esplosione dell’auto prototipo a Napoli insieme alla ricercatrice del Cnr Maria Vittoria Prati, deceduta lunedì sera.Fulvio Filace, 25 anni, aveva conseguito la laurea triennale nel 2021 ed ora stava effettuando un tirocinio al fine di ottenere i crediti per la laurea magistrale. Perchè si trovava a bordo dell'auto ...