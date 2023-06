Auto in sosta in fiamme nella notte | paura ad Avellino

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco disono intervenuti in via Francesco Tedesco ad, per un incendio che ha riguardato un’vettura in. Leche hanno riguardato la parte anteriore del veicolo sono state prontamente spente, ed è stata messa in sicurezza l’area. Non si sono registrati ulteriori danni a cose o a persone, sul posto i Carabinieri per i rilievi di propria competenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.